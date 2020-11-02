النقل تخصص رحلة مباشرة الى الهند في هذا الموعد

2020/11/02 | 10:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة النقل، الاثنين، تخصيص رحلة جوية مباشرة ستنفذها احدى طائرات الخطوط الجوية العراقية من بغداد الى دلهي يوم السبت الموافق 7 تشرين الثاني المقبل.

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