ملخص للتوقعات المطرية على العراق.. 24 ساعة قادمة مليئة بالمفاجآت

2020/11/02 | 11:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

بدأت السحب الركامية تندفع نحو مدن الفرات الاوسط، فيما تضم الـ24 ساعة القادمة مفاجآت كبيرة لمدن العراق علي صعيد الطقس.

وبحسب المتنبئ الجوي واثق السلامي فإن “سحبَا ركامية بدأت تزحف نحو مدن الفرات الاوسط وقد تتساقط منها بعض الامطار “، مشيرا الى ان “النموذج الكندي يشير خلال الـ24 ساعة القادمة الى فرص سانحة لمدينة الموصل ودهوك والعاصمة بغداد والانبار وكركوك وشمال بابل من الامطار”.

وتستمر ايجابيات شهر نوفمبر فيما سنلاحظ وفرة الامطار ه في قادم الايام حيث لاتزال التوقعات ثابتة للأسبوع المقبل بشمولية الحالة الماطرة لاغلب مناطق البلاد

وبحسب النموذج الاميركي للتوقعات، فإن “خلال هذا الاسبوع ستتركز الامطار في الاجزاء الغربية والشمالية الغربية وتؤثر ايضا على دهوك واربيل والموصل وغرب صلاح الدين والانبار “، اما الاسبوع القادم (الحالة الثانية) تؤثر على اغلب المناطق بما فيها مدن الجنوب، فيما توجد بعض التحذيرات من شدة العصف الرعدي والرياح الهابطة خلال تأثير الحالتين .

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