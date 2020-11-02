تحليل نيزك مريخي يكشف أسرارا عن الكوكب الأحمر

2020/11/02 | 11:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشف تحليل نيزك عُثر عليه في الصحراء الكبرى، عن وجود الماء على سطح المريخ قبل 4.4 مليار سنة، حسبما أفاد علماء مختصون بهذا الشأن.ويكشف التركيب المعدني لنيزك المريخ NWA 7533، الذي اكتُشف في عام 2012، عن علامات كيميائية للأكسدة التي كانت تحدث عندما تشكل الماء.وكان النيزك الذي يبلغ وزنه 84 غراما، جزءا من صخرة فضائية تحطمت عند دخولها الغلاف الجوي للأرض.ومن المعروف جيدا لعلماء الكواكب أن المياه تواجدت على الكوكب الأحمر منذ 3.7 مليار سنة على الأقل.ولكن مع الأخذ في الاعتبار العمر المحدد سابقا لـ NWA 7533 وتكوينه المعدني المكتشف حديثا، استنتج الباحثون الآن أنه كانت هناك مياه موجودة قبل 700000 سنة أخرى، قبل هذا التقدير.انتهى / 25م

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