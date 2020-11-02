ماذا تريد الأحزاب السياسية ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2020/11/02 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي منذ الاحتلال الأمريكي للعراق وسقوط (الصنم) الذي ورث حكمه الأحزاب السياسية تعبيراً وترجمة للديمقراطية الأمريكية التي نؤمن بها على أنقاض الحكم الدكتاتوري الدموي في عهد صدام حسين حسب طريقتها الخاصة التي تنسجم مع مصالحها الخاصة أيضاً ..



وتعليقاً على ذلك تحضرني الآن محاورة جرت بين يهودي أعلن إسلامه وشخص مسلم متطرف التقى أحدهم بالآخر عن طريق الصدفة في إحدى الطرقات ..



فصافح المسلم المتطرف اليهودي الذي أع ......





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