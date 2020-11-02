"ابن المستشار" يثير استياء المصريين.. والنائب العام يصدر بيانا جديدا

2020/11/02 | 11:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت النيابة العامة المصرية، مساء السبت، بيانا جديدا بشأن مقطع مصور تداوله مستخدمون مصريون لمواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه طفلا وهو يقود سيارة ويعتدي لفظيا على شرطي مرور.

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