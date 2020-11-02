بعد اختتام الجولة الثانية.. نفط الوسط يتصدر الدوري وفريق جماهيري تحت منتصف الترتيب

2020/11/02 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اختتمت أمس الاحد منافسات الجولة الثانية بدوري الكرة الممتاز بلقائين، الاول تعادل فيه الديوانية مع نفط الوسط، والثاني فاز فيه الكرخ على القاسم، فيما تنطلق الثالثة يوم الاربعاء المقبل.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن الجولة الثانية تخلتتها مشكلة مازال فتيلها قائم، بعد الاعلان عن خسارة النجف امام فريق المحافظة الثاني نفط الوسط، بقرار اداري، لعدم حضور الاول المباراة بالاحتجاج على نقلها من ملعبه القديم الى ملعب كربلاء، وبسبب الحساسية بين الناديين توسعت المشكلة ووصلت الى تدخل لجنة الشباب والرياضة في البرلمان ووزارة الشباب والرياضة.

واضاف، أنه بعد الجولة الثانية تصدر صاحب النقاط المجانية نفط الوسط المنافسة بـ (6) نقاط وبفارق الاهداف عن المركز الثاني الجوية، اما اصحاب المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، وبالترتيب، الطلبة والنفط والشرطة واربيل والكرخ والديوانية، فقد جمع كل فريق (4) نقاط من فوز وتعادل.

وبين مراسلنا، أن المركز التاسع وقف فيه السماوة منفردا بثلاث نقاط من فوز واحد كان في الجولة الثانية، وجاء على حساب الميناء، بعد خسارة الجولة الاولى من المتصدر نفط الوسط 1- 5.

واوضح، أن مركز الوسط العاشر فكان من حصة نفط ميسان بـ (2) نقطة، وهو نفس رصيد الفريق الجماهيري الكبير الزوراء، الذي وقف تحت خط المنتصف في قائمة الدوري الممتاز بنقطين ايضا وبفارق الاهداف عن نفط ميسان صاحب مركز الوسط.

ولفت مراسل (بغداد اليوم)، إلى أن أصحاب النقطة الواحدة، هم اربعة فرق، القاسم والكهرباء ونفط البصرة والميناء، بالمراكز( 12و13و14 و15)، فيما وقف في خط الفقر النجف وامانة بغداد والصناعات الكهربائية من دون نقاط وبالمراكز (16و17و18).

يشار الى ان الجولة الثالثة ستنطلق يوم الاربعاء المقبل بمباراتين ،وتستكمل بثلاث مباريات الخميس، فيما تختتم الجمعة بخمسة لقاءات.

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