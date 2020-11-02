2020/11/02 | 11:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتحدث الأمين العام للحزب الاسلامي العراقي، وأحد قادة “الجبهة العراقية رشد العزاوي عن ظروف تشكيل هذه الجبهة، مؤكداً أنها “جاءت عقب مباحثات واسعة مع كل الأطراف بشأن جمع الصفوف وتوحيد الجهود، في المناطق المحررة، والإسراع بمساعدة المواطنين في تلك المدن، للخروج من النكبات مثل النزوح، وتهديد تنظيم داعش، وغير ذلك”.وأضاف العزاوي في تصريح …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العزاوي يكشف لـ “النور” اهداف تشكيل الجبهة العراقية واسباب اقالة الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العزاوي يكشف لـ “النور” اهداف تشكيل الجبهة العراقية واسباب اقالة الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).