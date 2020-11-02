ديالى تسجل / 103 / اصابات جديدة بمرض كورونا ضمن الموقف الوبائي للمحافظة

2020/11/02 | 11:13 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اجرت دائرة صحة ديالى / 322 / مسحة اظهر منها / 103 / اصابات جديدة بمرض كورونا خلال الساعات الار بع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الكلي للاصابات المؤكدة الى / 14804 / اصابة .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان المحافظة سجلت / 58 / حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الكلي للمشافين من مرض كورونا / 13673 / حالة وتشكل نسبة 92% من مجمل الاصابات المؤكدة منذ بروز المرض دون تسجيل اية حالة وفاة ضمن الموقف الوبائي للمحافظة ./انتهى

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