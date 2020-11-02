2020/11/02 | 11:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن القائم بالاعمال الايراني في العراق اليوم الاثنين انه سيتم نقل 22 سجينا ايرانيا من العراق الى البلاد ....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. نقل 22 سجينا ايرانيا من العراق الى البلاد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. نقل 22 سجينا ايرانيا من العراق الى البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).