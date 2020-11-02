اندلاع حريق في سوق شعبية جنوبي العاصمة بغداد

2020/11/02 | 11:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، اخماد حريق اندلع في سوق شعبية بمنطقة البياع جنوبي العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان، وصل “النور نيوز” ان”فرق الدفاع المدني تمكنت من تطويق واخماد نيران اشتعلت داخل عدد من المخازن والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية في سوق البياع جنوبي بغداد”.واضافت، ان”فرق الدفاع المدني نجحت من ابعاد خطر …

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