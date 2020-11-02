أخيرًا.. الكشف عن سبب ارتفاع اسعار صرف الدولار في العراق خلال الفترة الماضية

2020/11/02 | 11:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

بعد ايام من الارتفاع المفاجئ باسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي خلال الفترة الماضية والذي وصل إلى نحو 127 الف دينار امام 100 دولار، تكشف اخيرًا السبب الحقيقي وراء الارتفاع.

واظهرت نشرة مبيعات البنك المركزي انخفاض مبيعاته من الدولار بنحو 25%، وهي كمية كبيرة حيث بلغ اجمالي المبيعات 179 مليون و200 الف دولار مقسمة الى 21 مليون و700 الف مبيعات نقدية و157 مليون و500 الف دولار على شكل حوالات واعتمادات خارجية لاغراض الاستيراد .

ومن الملاحظ ان معدل مبيعات البنك المركزي اليومية انخفض بشكل ملحوظ وواضح، فيما اعتبر مختصون أنها حالة ايجابية رغم ان هذا الانخفاض تسبب بارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي (السوق السوداء ).

وفي كل شهر، تظهر مبيعات الدولار من البنك المركزي، مايفوق عدد الدولارات الداخلة إلى الخزينة بفعل مبيعات النفط الامر الذي يهدد احتياطي البنك المركزي.

وبلغت الأيرادات الاولية للنفط العراقي المصدر (3.431) مليار دولار مايعادل (4.083) ترليون دينار، اما مبيعات البنك المركزي من الدولار لشهر تشرين الاول بلغت (3,493,070,905) دولار بانخفاض بنسبة (25%) عن مبيعات الشهر السابق (ايلول/2020) وبفارق مقداره (1.140) مليار دولار.

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