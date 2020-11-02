2020/11/02 | 11:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الاثنين، عن تسجيل 107 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الهيئة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الاصابات الجديدة " 65 ذكور و42 اناث" وتوزعت كالاتي: ديرك 26، الحسكة 19، قامشلو 13، عامودا 3، كركي لكي 2، جل آغا 2، كوباني 14، الطبقة 13، دير الزور 5، منبج 5، الشهباء 3، الرقة 2.

واضاف البيان: انه تم تسجيل 3 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة ماضية، وهي لـ 3 نساء في ديرك، لافتا الى تسجيل 12 حالة شفاء جديدة.

يشار الى ان اجمالي الاصابات بفايروس كورونا في شمال شرق سوريا، بلغ 4845 بضمنها 130 حالة وفاة و744 شفاء.

PUKmedia غرب كوردستان‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرب كوردستان يسجل 107 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرب كوردستان يسجل 107 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).