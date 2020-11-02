رئيس منظمة الصحة العالمية في الحجر الصحي بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا

2020/11/02 | 11:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير العام لمنظّمة الصحّة العالميّة أنّه وضع نفسه في الحجر الصحّي بعد مخالطته شخصًا ثبُتت إصابته بكوفيد-19، لكنّه أوضح أنّه لا يشعر بأيّ أعراض.وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس على تويتر أنّه تمّ تحديد مخالطته لشخص أظهرَ نتيجةً إيجابيّة لفحص … Readmore

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