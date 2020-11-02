الاردن يؤكد اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها ويفرض حظراً شاملاً بعدها

2020/11/02 | 11:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الحكومة الأردنية إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الدستوري المقرر في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مع فرض حظر شامل بعدها لمدة 3 أيام، إضافة إلى إعلان سلسلة قيود جديدة، من بينها تمديد ساعات الحظر الليلي في البلاد، وإنشاء 3 … Readmore

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