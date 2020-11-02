سومو تعلن عن سعر برميل النفط المصدر للأردن بلغ 24 دولاراً

2020/11/02 | 11:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، الاثنين، ان سعر البرميل النفط المصدر للأردن بلغ 24 دولاراً.وقالت سومو في جدول ان “سعر البرميل النفط المصدر للاردن بلغ 24.150 دولار، وهو نفس السعر تقريبا لشهر اب الذي سجل 24.808 دولار للبرميل”.… Readmore

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