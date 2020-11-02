هزة أرضية زلزال بقوة 5 درجات يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية

2020/11/02 | 11:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…أعلن الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن زلزالا بلغت شدته 5.0 درجات وقع قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.وقال المتحدث باسم الخدمة، لوكالة “سبوتنيك”: إن “الزلزال الذي بلغت شدته 5 درجات وقع في منطقة المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لكامشاتكا، صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على عمق 11 كيلومترًا وعلى بعد 25 كيلومترًا شرق قرية أوست كامتشاتكا”.وفقا لمديرية حالة الطوارئ شعر سكان منطقتين في كامتشاتكا بالحدث الزلزالي.وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا.في سياق آخر، وقع زلزال بلغت قوته 6.6 درجة، يوم الجمعة الماضي، غربي تركيا، وكان مركزه في بحر إيجه بالقرب من مدينة سفيريهيسار بإقليم إزمير.كما أثر الزلزال على الجزر اليونانية القريبة، بما في ذلك جزيرة ساموس وقدر علماء الزلازل اليونانيون قوة الزلزال بـ6.9 درجة.وقال وزير البيئة والتحضر التركي، مراد كوروم، أمس الأحد، إن أكثر من 40 مبنى متعدد الطوابق في إزمير دمر بالكامل أو أصبح غير صالح للسكن نتيجة الزلزال القوي الأخير في غرب تركيا.انتهى 25

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