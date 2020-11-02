ارتفاع ملحوظ بأسعار صرف الدولار امام الدينار

2020/11/02 | 11:23 - المصدر: NRT عربية

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الدولار الأميركي

فوتو: أرشيف

منذ 4 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت أسعار صرف الدولار، صباح الاثنين، ارتفاعا ملحوظا أمام الدينار العراقي في افتتاح الأسواق المحلية.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، اليوم، 2 تشرين الثاني 2020، في بورصة الكفاح ببغداد 125,200 دينار، فيما كان السعر في الصيرفات يتراوح بين 125,500 دينار إلى 124,750 دينار.

وفيما يلي سعر صرف الدولار في عدد من المحافظات

البصرة

125,200

اربيل

125,550

النجف

125,350

السليمانية

125,550

أما أسعار العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو = 116,37 دولار

الأسترليني : 100 باوند= 129,04دولار

الليرة التركية : 100 دولار = 836,55 ليرة تركية

المعادن

سعر أونصة الذهب عالميا = 1884,51$

النفط

سعر برميل نفط الخام برنت 36,60 دولار

سعر برميل نفط الخام الاميركي 34,40 دولار

ر.إ

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