وفاة آمر لواء في الحشد بفيروس كورونا

2020/11/02 | 11:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة آمر اللواء 30 بالحشد الشعبي متأثرا بمضاعفات فايروس كورونا

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب يعتصرها الألم انتقل الى رحمة الله تعالى زين العابدين جميل (أبو كوثر الشبكي) آمر اللواء 30 الحشد الشعبي بسبب مضاعفات فايروس كورونا.

وكان لجميل تاريخ جهادي حافل بالبطولات ختمها بمواقف جهادية عظيمة ضد تنظيم داعش الاجرامي واسهم بشكل كبير بترصين الوحدة بين أبناء محافظته (نينوى) التي كان للوائه دور مهم بالحفاظ على الأمن ضمن قاطع مسؤوليته.

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