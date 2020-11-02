2020/11/02 | 11:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يوم غد الثلاثاء هو الموعد المنتظر لانتخابات الرئاسة الأميركية والكونغرس ومجلس الشيوخ، والعديد من عمليات الاقتراع المحلية على مستوى الولايات، حيث يتنافس الرئيس دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن، على البيت الأبيض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبل يوم الحسم.. كل ما تحتاج إلى معرفته عن الانتخابات الرئاسية الأميركية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبل يوم الحسم.. كل ما تحتاج إلى معرفته عن الانتخابات الرئاسية الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).