اسعار النفط العالمية تنخفض 3% بسبب مخاوف من اغلاقات جديدة لمكافحة كورونا

2020/11/02 | 11:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط أكثر من 3%، الاثنين، بفعل المخاوف من أن اتساع نطاق إغلاقات مكافحة فيروس كورونا في أوروبا قد يُضعف الطلب على الوقود، بينما يتأهب المتعاملون لاضطرابات بالتزامن مع انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا الأسبوع.وبحلول الساعة 04:10 بتوقيت غرينتش، … Readmore

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