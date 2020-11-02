عاجل.. قيادات الجبهة العراقية تلتقي مسعود البارزاني لبحث تغيير رئاسة البرلمان

2020/11/02 | 11:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، ان الجبهة العراقية تلتقي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني.واضاف المصدر في حديث ل “النور نيوز” ان “محور الاجتماع يدور حول تغيير رئاسة البرلمان محمد الحلبوسي”.وحول طبيعة الوفد الذي يزور اربيل قال المصدر ان”الهيئة القيادية وعددها ٥ اعتقد هي المخولة باللقاء”.

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