نائب يحذر كارثة في بغداد

2020/11/02 | 11:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حذر النائب عن العاصمة بغداد عضو تحالف عراقيون علي الحميداوي اليوم الاثنين ، كارثة في بغداد مع اول قطرة مطر تهطل وستكون العاصمة طافية على مستنقعات مائية لم تشهدها من قبل”.

وقال الحميداوي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “مع قرب حلول فصل الشتاء وتوقع الارصاد الجوية بهطول امطار كثيفة على العاصمة بغداد كانت لنا جولة في مديرية مجاري بغداد للاطلاع على استعداداتهم لفصل الشتاء وموسم الامطار السنوي لكننا تفاجئنا بان الواقع يتحدث عن عدم استلام هذه الدائرة اي تخصيصات مالية لتلافي وقوع الكارثة وان اعمالها بهذا الشأن شبه متوقفة او تكاد تكون معدومة .

وطالب ” رئيس الوزراء شخصيا بالتدخل الفوري والعاجل لايجاد حلول ناجعة واطلاق التخصيصات المالية الكافية لصيانة بعض الشبكات بصورة عاجلة والا ستحل كارثة في بغداد مع اول قطرة مطر تهطل وستكون العاصمة طافية على مستنقعات مائية لم تشهدها من قبل “.

واضاف ” اننا كنواب عن عاصمتنا العزيزة بغداد نطلق نداء الاستغاثة باطلاق التخصيصات المالية العاجلة وتحشيد الامكانيات البشرية واللوجستية بصورة سريعة للبدء بعمليات الصيانة السريعة والوقت كافي لذلك “.

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