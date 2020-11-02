2020/11/02 | 11:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليمات الجديدة تقتضي أن يقدم المحال إلى التقاعد تعهدًا (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، استثناء المقترضين المحالين على التقاعد من تقديم سند عقار ومنحهم كتب عدم ممانعة لترويج معاملاتهم التقاعدية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "المصرف استثنى المقترضين المحالين على التقاعد من شرط تقديم سند عقار لمنحهم كتب عدم ممانعة لترويج معاملاتهم التقاعدية في حالة تقديم كفيله تأييدًا للمصرف بالإبقاء على كفالته للمتقاعد".

وأضاف أن "التعليمات الجديدة تقتضي أن يقدم المحال إلى التقاعد تعهدًا بسداد المبلغ المتبقي بذمته من الأقساط من مكافأة نهاية الخدمة".

وأشار إلى أنه "في حال أصبح القرض من دون كفيل ضامن لأي سبب من الأسباب يقدم المقترض كفيل بديل شرط أن يكون موظفًا موطنًا راتبه لدى المصرف حصرًا".

اقرأ/ي أيضًا:

بنود الإنفاق في قانون الاقتراض: مليارات إلى إيران وشركات النفط

بيان من مصرف الرافدين: حسابات و"فوائد" للمواطنين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الرافدين يصدر بيانًا بشأن المقترضين المحالين على التقاعد) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الرافدين يصدر بيانًا بشأن المقترضين المحالين على التقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).