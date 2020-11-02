2020/11/02 | 11:34 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 2 نوفمبر 2020 | 11:25 صباحاً | عدد القراءات : 17

هوشيار عبدالله: الحكومة العاجزة عن دفع الرواتب يجب ان ترحل

هاجم النائب هوشيار عبدالله الحكومة بسبب تأخرها في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين .

وقال في تغريدة نشرها اليوم في حسابه الشخصي بموقع تويتر :" تأخير صرف الرواتب قضية سياسية بحتة بين الحكومة والبرلمان، الحكومة العاجزة عن دفع الرواتب يجب ان ترحل، سيما وأن وزارة المالية هي التي تتحمل هذا الاخفاق المعيب، من جهة اخرى اكثر من مرة صرحوا بأن الرواتب مؤمنة وبعد ذلك تراجعوا عن تصريحاتهم، اذا لم تستطيعوا دفع الرواتب ارحلوا ".

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