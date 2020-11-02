الارتفاع يغلب على الأسهم الأوروبية بالمستهل مع ترقب الانتخابات الأمريكية

2020/11/02 | 11:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين مع عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية وتطورات فيروس كورونا.

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