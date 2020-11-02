أسعار النفط تهبط 4%.. و

2020/11/02 | 11:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليهط "نايمكس" أدنى 35 دولاراً، مع مخاوف بشأن الطلب على الخام.

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