30٪ من صادرات العراق خلال الشهر الماضي ذهبت لشركات جوالات التراخيص الاجنبية

2020/11/02 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد أكد وزير المالية، علي علاوي، أن تقليل الصادرات النفطية، تسبب بزيادة اتعاب الشركات العقود والتراخيص.

وكان نائب رئيس شركة سومو، علي نزار، اكد أن حصة الشركات النفطية العاملة في العراق، تبلغ شهريا مليار دولار.



بينما قال، المستشار المالي لرئيس الوزراء، في لقاء سابق مع قناة الاتجاه، ان الشركات النفطية تأخذ أموالها عبارة عن نفط ويكون جزء من صادرات العراق.





اذ ان العراق يمنح لشركات جوالات التراخيص مليار دولار شهريا وهذه الشركات تستلم اموالها نفط وليس أموال، وبعد بيع النفط من سومو تقوم وزارة النفط بتسليم هذه الأموال إلى الشركات الاجنبية، مما يعني خلال الشهر الماضي حصة الشركات النفطية من صادرات العراق هي 25.9 مليون برميل، من اصل صادرات البلد البالغة نحو 86 مليون برميل.

ذهبت 30٪ من صادرات النفط خلال الشهر الماضي إلى الشركات الاجنبية، علما ان تخفيض الحقول النفطية هو اغلبه من الحقول الوطنية وليس الحقول التي تعمل بها الشركات الاجنبية، واعادة انتاج الحقل الى وضعه الطبيعي يحتاج إلى ملايين الدولارات.

عقود العراق مع الشركات النفطية، تتمثل بمنحها مبلغ ثابت لأنها عقود خدمة وليست عقود مشاركة مثلما في إقليم كردستان، وبالتالي كل ما تنخفض أسعار النفط تأخذ الشركات النفطية حصة اكبر من النفط، فمثلا خلال شهر ما أسعار النفط 30 دولارا فان حصة الشركات النفطية 33.3 مليون برميل من اصل صادرات العراق، واذا كانت أسعار النفط مرتفعة اذ وصلت ل 60 دولارا للبرميل فان حصة الشركات النفطية هي 16.6 مليون برميل.





يطالب معظم العراقيين بتكثيف الجهد الوطني وتدريب الموارد البشرية من اجل ان تكون لدى الشركات النفطية العراقية مكانة جيدة في العمل النفطي بعيدا عن الشركات العالمية.





ورغم اعلان مهندس جوالات التراخيص النفطية، حسين الشهرستاني، ان انتاج العراق سيكون في العام 2017 نحو 12 مليون برميل يوميا الا ان انتاج العراق حتى الان لم يصل إلى 5 ملايين برميل يوميا، رغم انفاق العراق مليارات الدولارات على الشركات النفطية.





يمتلك العراق احتياطي مؤكد 150 مليار برميل نفط، ورغم ذلك فان هناك توجه عالمي بتقليل الاعتماد على النفط والاهتمام بالطاقة النظيفة مما يعني ان العراق غير قادر على استخراج هذا النفط.





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