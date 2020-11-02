الرافدين يعلن استثناء المحالين على التقاعد من تقديم سند العقار

2020/11/02 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداستثنى مصرف الرافدين، الاثنين، المقترضين المحالين على التقاعد من تقديم سند عقار ومنحهم كتب عدم ممانعة لترويج معاملاتهم التقاعدية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "المصرف استثنى المقترضين المحالين على التقاعد من شرط تقديم سند عقار لمنحهم كتب عدم ممانعة لترويج معاملاتهم التقاعدية في حالة تقديم كفيله تأييداً للمصرف بالإبقاء على كفالته للمتقاعد".

واضاف ان "التعليمات الجديدة تقتضي ان يقدم المحال الى التقاعد تعهداً بسداد المبلغ المتبقي بذمته من الاقساط من مكافأة نهاية الخدمة".

وأشار البيان الى انه "في حال اصبح القرض من دون كفيل ضامن لأي سبب من الاسباب يقدم المقترض كفيل بديل شرط ان يكون موظفاً موطناً راتبه لدى المصرف حصراً".

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