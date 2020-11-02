مجموعة مسلحة اقتحمتها والشرطة تحاصر المبنى.. إطلاق نار داخل جامعة كابل

2020/11/02 | 11:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات الأفغانية إن إطلاق نار اندلع في جامعة كابل بالعاصمة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، فيما تحاصر الشرطة الحرم الجامعي المترامي الأطراف.

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