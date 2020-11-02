العراق يحرك طائراته إلى دولة نحو الشرق

2020/11/02 | 11:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة النقل العراقية/الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الاثنين، تخصيص رحلة جوية مباشرة تنفذها إحدى طائرات اسطول الناقل الوطني من بغداد الى دلهي يوم السبت المقبل.

وقال مدير عام الشركة كفاح حسن، إنه “استناداً لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي تم استحصال الموافقات الرسمية لتنفيذ الرحلة وجدولتها بالتاريخ المذكور على جدول رحلات الشركة”.

وتابع حسن، “على المسافرين الراغبين بحجز تذاكر السفر على متن هذه الرحلة، مراجعة مكتب حجز السعدون المركزي حصراً لغرض تثبيت الحجز”.

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