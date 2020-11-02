نائب يحذر من غرق بغداد: غياب التخصيصات أوقف أعمال مديرية المجاري

2020/11/02 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادحذر النائب علي الحميداوي، اليوم الاثنين، من حلول كارثة في العاصمة بغداد، مع حلول فصل الشتاء وتوقعات هطول الامطار.وذكر الحميداوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "مع قرب حلول فصل الشتاء وتوقع الارصاد الجوية بهطول امطار كثيفة على العاصمة بغداد كانت لنا جولة في مديرية مجاري بغداد للاطلاع على استعداداتهم لفصل الشتاء وموسم الامطار السنوي".واضاف "لكننا تفاجئنا بان الواقع يتحدث عن عدم استلام هذه الدائرة اي تخصيصات مالية، لتلافي وقوع الكارثة، وان اعمالها بهذا الشأن شبه متوقفة او تكاد تكون معدومة ".وطالب النائب رئيس الوزراء بـ"التدخل الفوري والعاجل، لايجاد حلول ناجعة واطلاق التخصيصات المالية الكافية لصيانة بعض الشبكات بصورة عاجلة والا ستحل كارثة في بغداد، مع اول قطرة مطر تهطل وستكون العاصمة طافية على مستنقعات مائية لم تشهدها من قبل".وتابع "اننا كنواب عن عاصمتنا العزيزة بغداد نطلق نداء الاستغاثة باطلاق التخصيصات المالية العاجلة وتحشيد الامكانيات البشرية واللوجستية بصورة سريعة للبدء بعمليات الصيانة السريعة والوقت كافي لذلك ".

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