العراق يصدر النفط للأردن بسعر 24 دولاراً للبرميل

2020/11/02 | 11:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … اعلنت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، اليوم الاثنين، ان العراق يصدر النفط الى الأردن بسعر 24 دولاراً للبرميل الواحد.



حيث نشرت شركة ” سومو ” جدولاً يوضح اسعار النفط المصدرة من العراق، أن سعر البرميل النفط المصدر للاردن بلغ 24.150 دولار، وهو مقارب لسعر التصدير الخاص لشهر اب الذي سجل 24.808 دولار للبرميل […]

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