الحلبوسي يبحث مع الهيئة السياسية للتيار الصدري الانتخابات المبكرة وأزمة الرواتب

2020/11/02 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع رئيسَ الهيئة السياسية للتيار الصدري السيد نصار الربيعي، الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، الجانبان سلطا الضوء على إجراء الانتخابات المبكرة بعد أن استكمل المجلس التصويت على الدوائر المتعددة، وإتمام قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، مؤكدين ضرورة المضي بإكمال التشريعات اللازمة، ومنها قانون المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها من الركائز الأساسية للنظام السياسي.

جانب آخر من اللقاء ناقش أزمة الرواتب، واستعداد مجلس النواب لتسهيل مهمة الحكومة بما يؤمّن توفير السيولة المالية، ويسهم في تخطي الأزمة المالية والاقتصادية.

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