التحالف: داعش وبعض الجماعات المنفلتة تستهدف مواقع عراقية وتدعي بأنها قواعدنا

2020/11/02 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم عملية العزم الصلب العقيد واين ماروتو، ان ادعاءات تنظيم داعش الإرهابي وبعض الجماعات الخارجة عن القانون بشأن قيامها بهجمات ضد قوات التحالف غير صحيحة.

وأوضح ماروتو في تصريح ان داعش وتلك الجماعات لا يهاجمون مواقع التحالف لأن التحالف لا يمتلك أصلا أي مواقع في العراق، وان ما يهاجمونه بمجمله مواقع لقوات الأمن العراقية، إضافة الى استهدافهم قوافل مدنية متعاقدة مع قوات الامن العراقية والادعاء بأنها قوافل للتحالف، لافتا الى ان تنظيم داعش الإرهابي لم تعد لديه القدرة على مسك الأرض لا في العراق ولا في سوريا.

وكشف ماروتو عن قيام جهاز مكافحة الإرهاب العراقي بتنفيذ عملية أمنية في الشهر الماضي بدعم من قوات التحالف في محافظة الأنبار أسفرت عن مقتل أحد كبار الممولين لداعش، إضافة الى تنفيذ غارة في محافظة نينوى تم خلالها تدمير نفق بالكامل كان مستخدما من قبل إرهابيي داعش في التخفي.

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