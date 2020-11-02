النزاهة: ضبط معاون مدير عقارات الدولة فرع ذي قار أثناء تسلمه مبلغ رشوة

2020/11/02 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبطت هيئة النزاهة مسؤولاً في عقارات الدولة بمحافظة ذي قار متلبساً بالرشوة.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان أن عملية الضبط تمت أثناء تسلمه مبلغ رشوة مقابل عدم رفع التجاوز الواقع على قطعة أرضٍ واقعةٍ في منطقة الشامية، وعدم تنفيذ مضمون كتاب دائرة عقارات الدولة الموجه إلى بلديَّة الناصرية وقسم شرطة الإسكان الصناعي لرفع التجاوز.

وأضافت أن عمليَّة الضبط جرت بإشراف جهات إنفاذ القانون في المحافظة، داعية المواطنين للإبلاغ عن حالات الابتزاز وطلب الرشوة التي يتعرضون لها في دوائر الدولة.

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