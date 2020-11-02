الامم المتحدة تنظم ورشة عمل افتراضية في ذي قار

2020/11/02 | 11:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك 28 شاباً وشابة من محافظة ذي قار في ورشة عمل افتراضية على مدى 3 أيام من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 لمناقشة دورهم في معالجة التحديات التي تواجه مجتمعاتهم المحلية.

وذكرت بعثة الامم المتحدة لمساعد العراق " يونامي" خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان ورشة العمل التي عقدت تحت شعار "شباب العراق: ريادة في الحوار والاستقرار" هي الثامنة عشر والأخيرة من سلسلة ورش عمل تنظمها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بالتعاون مع اللجنة العليا الدائمة للتعايش والسلم المجتمعي بمكتب رئيس الوزراء وجمعية الأمل العراقية.



وكانت ورش العمل الأربع في عام 2020، بما في ذلك ورشة ذي قار، قد عقدت عبر الإنترنت نتيجة للأزمة الصحية الحالية.

وقد أتاحت ورشة العمل الفرصة لهؤلاء الشباب والشابات لمناقشة عدد من القضايا التي وصفوها بأنها ذات أهمية في محافظتهم.



وشملت هذه القضايا: تعزيز دور الشباب في عمليات صناعة القرار وتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب وتقوية سيادة القانون وفرض القانون في ذي قار وتحسين فرص التوظيف والاستثمار المحلي والتأكيد على سيطرة الدولة على السلاح وحماية المرأة من العنف الاسري وتقديم خدمات عامة أفضل.

وفي الجلسة الختامية يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر، أتيحت للمشاركين الفرصة لتبادل الآراء والاستنتاجات مع المسؤولين المحليين، بما في ذلك أعضاء في البرلمان ومدير دائرة الشباب والرياضة في محافظة ذي قار وممثلين عن اللجنة العليا الدائمة للتعايش والسلم المجتمعي بمكتب رئيس الوزراء بحضور نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق السيدة أليس وولبول.

وشجّعت السيدة وولبول المشاركين على التعبير عن آرائهم والمساهمة بأفكارهم حول كيفية التغلب على التحديات التي تواجه العراق، خاصة في ظل جائحة فيروس كوفيد -19 وعبئها الصحي والمالي على البلاد.



وقالت: "لقد تمكن الشباب الذين يقودون المظاهرات الشعبية من أجل الإصلاح الوطني خلال العام الماضي من البدء في تغيير سياسي واجتماعي جوهري في العراق.



وقاموا بتذكير النخبة السياسية بأنه يجب عليهم استشارة شباب العراق في الجهود السياسية والاجتماعية والاقتصادية وجهود المصالحة [...] وإذا ما أردنا أن نخلق عراقاً أكثر سلاماً واستدامةً وازدهاراً فإننا بحاجة إليكم كشركاء وقادة ".

PUKmedia عن اعلام يونامي

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