2020/11/02 | 12:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / - استثنى مصرف الرافدين المقترضين المحالين على التقاعد من تقديم سند عقار ومنحهم كتب عدم ممانعة لترويج معاملاتهم التقاعدية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يستثنى المقترضين المتقاعدين من شرط تقديم سند عقار وكالة الصحافة المستقلة.

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