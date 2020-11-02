2020/11/02 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

أكد مدرب فريق النجف بكرة القدم، حسن أحمد، اليوم الاثنين، ( 2 تشرين الثاني 2020)، وصول مشكلة الفريق وعدم حضور مباراة الجولة الثالثة امام نفط الوسط الى حلول مرضية، فيما أشار الى احتمال الغاء عقوبة الفريق بخسارته صفر – 3 امام المنافس.

وقال احمد في حديث لـ (بغداد اليوم):" الفريق تعرض للظلم في نقل مباراته من ملعبه الى كربلاء في الجولة الثانية، وزاد من ذلك قرار خسارته صفر – 3 ، وسيلعب مباراة السماوة في ملعب المنافس لحساب الجولة المقبلة ( الثالثة )، مع تأكيدات من أن الملعب غير صالح من ناحية الارضية، مع ذلك سنستمر في المنافسة، وموضوع الانسحاب من الدوري غير وارد في الاحتمالات المطروحة بعد الحوارات التي دارت أمس".

واضاف أن "وفدا من ادارة النادي أجتمع أمس مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال الذي تدخل شخصيا لحل الاشكالية، وقد تكون هناك بوادر لإيجاد حلول ترضي جميع الاطراف خاصة ما يتعلق بالعقوبة المفروضة".

وتابع أن "الفريق وقع بمطبات متوالية منذ الجولة الاولى، وجاءت الثانية لزيادة المعناة، لذا فإن الانشغال بترميم الفريق نفسيا الذي تعرض لضغوطات، هو الحل الامثل للاستمرار في الدوري وهناك اندفاع كبير من اللاعبين للعودة بالنتائج المرضية".

يشار الى قرعة الدوري الممتاز كانت قد أوقعت النجف امام السماوة في الجولة الثالثة، يوم الاربعاء المقبل على ملعب الثاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب النجف: سنلعب الجولة الثالثة بالممتاز وهناك بوادر لالغاء عقوبة الفريق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب النجف: سنلعب الجولة الثالثة بالممتاز وهناك بوادر لالغاء عقوبة الفريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).