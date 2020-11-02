رغم إكمال فقراته.. قانون الانتخابات ما زال في البرلمان وسبب قانوني يمنع إرساله لرئاسة الجمهورية

2020/11/02 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان، سليم همزة، اليوم الاثنين (2 تشرين الثاني 2020)، إن قانون الانتخابات لا يزال في مجلس النواب ولم يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية لعدم اكتمال بنوده.

وذكر همزة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قانون الانتخابات الجديد، لا يزال في أدراج مجلس النواب العراقي، ولم يتم إرساله إلى رئاسة الجمهوريّة لغرض المصادقة عليه، فلغاية الآن لم يتم التصويت على مجمل بنود القانون".

وأضاف، أن "هناك اجتماعات في مجلس النواب مع خبراء الدستور والقانون، حول الملاحظات في القانون، قبل المصادقة عليه، خصوصاً أننا حالياً ليس لدينا محكمة اتحادية فعالة، وحتى لا يكون هناك مخالفات دستورية، فهذا القانون بحاجة إلى بعض التعديلات، وبعد الانتهاء من الصياغة بشكل نهائي، سيكون هناك تصويت على مجمل القانون وإرساله إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه".

وصوت البرلمان، الأسبوع الماضي، على الدوائر الانتخابية لـ 16 محافظة باستثناء محافظتي كركوك ونينوى، بسبب خلاف المكونات.

وبحسب القانون الجديد، فإن 83 دائرة انتخابية ستوزع على جميع المحافظات، ويفوز عن جميع الدوائر 322 نائباً، بواقع 3-5 نواب عن كل دائرة، فيما سيكون عدد النساء عن كل محافظة بعدد دوائرها الانتخابية، على الأقل.

وتقسم العاصمة بغداد 17 دائرة انتخابية، ويفوز عنها 69 نائباً، أما محافظة نينوى فتقسم 8 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 31 نائباً، بينما في محافظة البصرة ستكون 6 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 25 نائباً.

وتأتي الدوائر الانتخابية في محافظة ذي قار 5 دوائر، ويفوز عنها 19 نائباً، في حين أن محافظة بابل ستكون فيها 4 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 17 نائباً، أما في محافظة الأنبار فستكون 4 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 15 نائباً.

وفي محافظة ديالى ستكون الدوائر الانتخابية عددها 4، ويفوز عنها 14 نائباً، أما في محافظة كركوك فستكون 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 12 نائباً، بينما في محافظة النجف فستكون 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 12 نائباً.

ويكون عدد الدوائر الانتخابية في محافظة صلاح الدين 3، ويفوز عنها 12 نائباً، كذلك في محافظة كربلاء تكون 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 11 نائباً، ونفس الحال في محافظة واسط، حيث تكون فيها 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 11 نائباً.

وفي الديوانية ستكون أيضاً 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 11 نائباً، وكذلك الوضع في محافظة ميسان، ستكون 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 10 نواب، أما في محافظة المثنى فستكون دائرتان، ويفوز عنها 7 نواب.

وفي محافظة السليمانية بإقليم كردستان، ستكون 5 دوائر انتخابية ويفوز عنها 18 نائباً، بينما في أربيل، ستكون 4 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 16 نائباً، بينما في محافظة دهوك ستكون 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 12 نائباً.

وستبقى 7 مقاعد انتخابية لكوتا الأقليات، بحسب ما جاء في القانون الانتخابي، الذي صوت مجلس النواب على إكمال فقراته، التي كانت محل الخلاف بين الكتل السياسية.

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