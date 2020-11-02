نائب: الحكومة العاجزة عن دفع الرواتب للموظفين يجب ان ترحل

2020/11/02 | 12:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادهاجم النائب هوشيار عبدالله الحكومة بسبب تأخرها في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.وقال في تغريدة نشرها اليوم في حسابه الشخصي بموقع تويتر: “تأخير صرف الرواتب قضية سياسية بحتة بين الحكومة والبرلمان، الحكومة العاجزة عن دفع الرواتب يجب ان ترحل، سيما وأن وزارة المالية هي التي تتحمل هذا الاخفاق المعيب”.واضاف “اكثر من مرة صرحوا …

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