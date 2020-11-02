مكتب حقوق الانسان بالبصرة يطالب بمتابعة ملف حرق النفايات المستمر في مواقع بقضاء شط العرب ويشكل سحبا من الغازات القاتلة

2020/11/02 | 12:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة / نينا / طالب مكتب المفوضية لحقوق الإنسان في البصرة " الحكومة المحلية ومدير بلديات البصرة و قائممقامية قضاء شط العرب بمتابعة ملف حرق النفايات المستمر في مواقع عديدة وسط او أطراف القضاء مما يشكل سحبا من الغازات القاتلة التي تزيد من مساحة التلوث الخطير لافتا الى أن البصرة تحتل مراتبه الأولى في العراق بشكل يكاد ان يكون يوميا دون اللجوء للطمر الصحي .كما طالب المكتب بحسب بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا / نسخة منه الحكومة المحلية بتحمل مسؤولياتها إزاء أفراد المجتمع وموائمة بلدان نامية تقوم بتدوير النفايات التي لاتزال غائبة عن المشاريع المحلية رغم جدواها ونتائجها الايجابية على البيئة والفرد./انتهى

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