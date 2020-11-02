مدرب نادي بني ياس متمسك بصدارته للدوري الإماراتي بكرة القدم

2020/11/02 | 12:15 - المصدر: وكالة نينا

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أبو ظبي / نينا/ دافع مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسيلا، عن صدارة فريقه لجدول ترتيب مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم الإماراتية ، وقال إنه فخور بما يقدمه لاعبو «السماوي» حتى الآن بتحقيق الانتصارات في الجولات الثلاث الأولى على التوالي، كأول مرة في تاريخ الفريق منذ بداية مشاركاته ضمن أندية دوري المحترفين، مشيراً إلى أن الأرقام التاريخية وجدت ليأتي من يحطمها.وأضاف إيسيلا، أنا أثق بلاعبي فريقي بكل تأكيد، فليس من السهل أن تخوض مواجهات قوية في فترة وجيزة، ولكن علينا أن نستمتع بالتحديات دائماً، وهو أمر ليس بالصعب على لاعبي فريقي».وكان المدرب الروماني قاد «السماوي» لأفضل انطلاقة في تاريخ مشاركاته في دوري الخليج العربي، بعد أن حصد الفريق العلامة الكاملة (9 نقاط) تحت قيادته في أول ثلاث، وهو ما لم يحدث على مدار المواسم الـ10 التي خاضها الفريق بين أندية المحترفين.وقلل إيسيلا من مواجهة الغد، التي تجمعهم بفريق الجزيرة، وقال إنها لا تمثل الاختبار الحقيقي الأول بالنسبة لفريقه الذي واجه كلاً من الوصل والفجيرة وخورفكان على التوالي، وقال: «مباراة الجزيرة ليست أول اختبار حقيقي، لأنه لا يوجد تحدٍ قوي وآخر سهل، عليك أن تجد نقاط الضعف في الفريق المنافس وتستغلها، وبالتأكيد كل نادٍ لديه نقاط ضعف، ونحن سندخل مواجهة الجزيرة بهذه الاستراتيجية».واستبعد إيسيلا أن يكون تركيزه منصباً فقط على إيقاف خطورة الثنائي علي مبخوت وخلفان مبارك، وقال: «الجزيرة فريق جيد، ولديه لاعبون جيدون، طريقتهم هجومية، كما أنهم يلعبون بصبر، ويتحركون بشكل جيد داخل الملعب»./انتهى

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