النزاهة العراقية: تجميد 15 ألف موظف لتمرير هذه الصفقة

2020/11/02 | 12:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة النزاهة النيابية في العراق، تجميد 15 ألف موظف بسبب صفقات فساد كبيرة وهدر للمال العام....

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