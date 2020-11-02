الخطوط الجوية تخصص رحلة جوية مباشرة من بغداد الى دلهي الهندية

2020/11/02 | 12:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل ، عن تخصيص رحلة جوية مباشرة ستنفذها احدى طائرات اسطول الناقل الوطني من بغداد الى دلهي يوم السبت الموافق 7/تشرين الثاني /٢٠٢٠ .



وقال مدير عام الشركة فالح حسن في بيان للوزارة ، انه ” استناداً لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي […]

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