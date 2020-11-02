2020/11/02 | 12:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- يعتبر هذا العام هو الاسوء خلال الخمس سنوات الاخيرة بالنسبة للعملة التركية “الليرة” حيث تعيش منذ قرابة الشهرين اسوء فتراتها والتي كانت بين الصعود والهبوط بسعر الصرف امام الدولار الامريكي.



الفترة الماضية شهدت تذبذباً عاليا بسعر الصرف والتي انتصر فيها الدولار الامريكي امام الليرة التركية مؤخراً ليسجل اعلى معدل له وهو 8.40 ليرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسباب الهبوط الغير متوقع لليرة التركية امام الدولار وكالة الصحافة المستقلة.

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