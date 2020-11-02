بعد كشف السبب وراء ارتفاع الدولار.. اسعار الصرف تقفز مجددًا في الاسواق العراقية

2020/11/02 | 12:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد

ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، بعد ايام من استقرارها.

وسجلت بورصة الكفاح 125,300

وجاء سعر الصرف في الصيرفات 124,750 للشراء، و للبيع 125,750.

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