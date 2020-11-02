المليشيات اليمينية المسلحة تستعد لرد يوم الانتخابات الرئاسية الامريكية

2020/11/02 | 12:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …كشف تقرير لصحيفة بولتيكو الامريكية ، الاثنين، أن ” اعضاء متفرقون من المليشيات اليمينية المسلحة الموالية لترامب ينظرون الى يوم الانتخابات الرئاسية على أنه لحظة سيخرجون فيها إلى الشوارع وهم مدججون بالسلاح تحسباً للاحتجاجات على نتائج الانتخابات.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الاتصالات بين المجموعات كانت تتراكم منذ بعض الوقت وأن الأمر قد اتخذ منعطفاً أكثر قتامة في الأسابيع الأخيرة”.واضاف أن ” وسائل الاعلام المحافظة وداعمي ترامب على موقع تويتر بدأت برفع اصواتهم عن مزاعم وجود تزوير في الانتخابات وخصوصا عبر البريد الالكتروني في أماكن مثل فيلادلفيا ، وهذيانات بشأن المزيد من القيود المفروضة على فايروس كورونا ، والبعض كما بدأت ميليشيات تطلق على نفسها يوم القيامة في الاستعدادات للخروج المسلح في يوم الانتخابات “.وتابع أن ” هذه المليشيات المتطرفة تشجعت بفضل الخطاب التحريضي للرئيس الامريكي و العديد من هذه الجماعات المتشددة التي غالبًا ما تتبنى الأيديولوجيات المناهضة للحكومة وتهتف بتفوق البيض والموالية لترامب منفصلة ومشتتة، لكنها تشكل تهديدا خطيرا، حيث أظهر تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن المتطرفين اليمينيين كانوا وراء ثلثي المخططات والهجمات الإرهابية المبلغ عنها في الولايات المتحدة هذا العام”.زكان تقييم أخير لوزارة الأمن الداخلي قد حذر من أن المتطرفين ذوي العرق الأبيض يمثلون التهديد الأكثر استمرارًا وفتكًا في داخل الولايات المتحدة “.



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