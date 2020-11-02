وضع حجر الاساس لمشروع تسويق قمح فلاحي الاقليم

2020/11/02 | 12:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت يوم الاثنين باربيل ، مراسيم وضع حجر الاساس لمشروع تسويق قمح الفلاحين، بحضور رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني وقوباد طالباني نائب رئيس الحكومة.

وقالت بيكر طالباني وزيرة الزرعة خلال كلمة لها بالمناسبة: ان المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة، موضحة، ان المشروع سيتيح تسويق 500 الف طن من قمح فلاحي اقليم كوردستان وتسليم اثمانها مباشرة اليهم.

واضافت: ان المشروع يشمل انشاء العديد من السايلوهات في اقليم كوردستان، مؤكدة اهمية المشروع لدعم الامن الغذائي باستمرار دعم الحكومة للقطاع الزراعي والفلاحين في كوردستان.

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