2020/11/02 | 12:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – افتتحت مديرية طرق وجسور نينوى مجسر الرفاعي القديم بعد إعادة تأهيله واعماره بالكامل، فيما استأنف فرعان لمصرف الرشيد في مدينة الموصل تقديم الخدمات للزبائن بعد اعمارهما.



وقال مدير طرق وجسور نينوى عبد الستار الحبو في تصريح لـ صحيفة ”الصباح”: ان الفرق الهندسية والفنية افتتحت مجسر الرفاعي بعد إعادة تأهيله بالكامل نتيجة خروجه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح مجسر الرفاعي في نينوى بعد اعادة تأهيله وكالة الصحافة المستقلة.

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