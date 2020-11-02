النزاهة تعلن ضبط مسؤولاً في عقارات الدولة في ذي قار متلبساًَ بالرشوة

2020/11/02 | 12:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت ھیئة النزاھة الاتحادية، الاثنین 2 تشرين الثاني 2020 ،عن ضبطھا مسؤولاً في عقارات الدولة بمحافظة ذي قار متلبساً بالرشوة، فیما دعت المواطنین للإبلاغ عن حالات الابتزاز وطلب الرشوة التي يتعرضون لھا في دوائر الدولة.وقالت دائرة التحقیقات بالھیئة : … Readmore

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